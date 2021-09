Hungria-Inglaterra: ingleses voltam ao relvado depois da desilusão do Euro'2020

Líder do Grupo I com três vitórias em três jogos, a Inglaterra tem esta quinta-feira um duelo que se adivinha complicado, já que visita o reduto da Hungria, uma equipa que nesta qualificação ainda não pedeu (2 vitórias e 1 empate) e que no Euro'2020 deixou boas indicações apesar de ter caído na fase de grupos - travou a França e a Alemanha.



Sem Ádám Nagy nem Loic Nego, os húngaros chegam a esta partida vindos de quatro jogos sem vencer e três a sofrer golos, ainda que tenham sido a primeira equipa a marcar em sete dos últimos nove duelos que disputou. Já em seis dos últimos oito foi a equipa que chegou ao descanso na frente.



Quanto à Inglaterra, sempre com Harry Kane como grande esperança, chega a este jogo depois de um Europeu no qual apenas perdeu na final diante da campeã Itália. Olhando a estatísticas, nos últimos nove duelos apenas um teve mais do que 3 golos, sendo que em oito dos últimos dez foram os ingleses os primeiros a marcar.



Quanto ao confronto direto, a Inglaterra venceu o único jogo entre estas duas equipas foi em 2010, com triunfo por 2-1 num encontro de preparação.

