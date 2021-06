Hungria-Portugal: a estreia da Seleção Nacional no Euro'2020

Hungria e Portugal defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo F do Euro'2020, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que não se defrontam desde 2017, altura em que a equipa das quinas venceu por 1-0, na fase de qualificação para o Mundial'2018.

Nos últimos cinco jogos disputados, a equipa orientada por Fernando Santos registou três vitórias (Azerbaijão, Luxemburgo e Israel) e dois empates (Sérvia e Espanha), enquanto que a seleção húngara somou o mesmo registo: três triunfos (São Marino, Andorra e Chipre) e dois empates (Polónia e Irlanda).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade de Portugal, seleção que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países, com a Hungria a conseguir apenas um empate (3-3), curiosamente no último duelo entre as duas equipas num Europeu, em 2016.