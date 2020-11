Hungria-Turquia: seleções com ambição de subir à Liga A

Hungria e Turquia defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 6.ª e última jornada do grupo 3 da Liga B, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que têm a ambição de chegar à liderança do grupo e garantir a subida à Liga A da Liga das Nações.

À entrada para esta ronda, a Hungria posiciona-se no 2.º lugar, com 8 pontos, fruto de duas vitórias, dois empates e uma derrota, enquanto que a Turquia encontra-se no 3.º posto, com 6 pontos, após somar um triunfo, três empates e uma derrota até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre jogos oficiais ou de cariz particular, de notar que a Hungria registou três vitórias (Bulgária, Sérvia e Islândia) e dois empates (Rússia e Sérvia), ao passo que a Turquia somou um triunfo (Rússia) e quatro empates (Alemanha, Rússia, Sérvia e Croácia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas seleções, uma vez que tanto a Hungria como a Turquia somam duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos disputados entre si.