Huracán-Aldosivi: equipa da casa leva oito jogos sem ganhar

Encontro da 10.ª jornada do campeonato argentino, com o nono colocado Aldosivi a visitar o reduto do Huracán, uma equipa que entra nesta ronda afundada na tabela, com apenas 9 pontos no 22.º posto. Com 13 pontos, o Aldosivi está mais acima na tabela mas o registo não é propriamente muito mais positivo, até porque são apenas 4 pontos que separam as duas formações.



A diferença acaba por ser no número de vitórias, já que o Huracán apenas triunfou em um dos nove jogos disputados, ao passo que o Aldosivi leva já quatro triunfos. Para piorar a situação, o Huracán leva já oito encontros sem ganhar - basicamente ganhou na ronda de abertura. Nesses oito jogos o marcador teve sempre abaixo de 3 golos.



Em relação ao confronto direto, note-se que o Huracán foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao intervalo na frente em seis dos últimos oito embates, sendo que curiosamente uma das exceções foi no duelo mais recente, ganho pelo Aldosivi por 2-0 em casa do Huracán. Como será desta vez?

CÓD 182 Huracán 2.22 Empate 2.9 Aldosivi 2.9