Huracán-Argentinos Juniors: apenas dois golos nos últimos cinco duelos

Huracán e Argentinos Juniors defrontam-se, esta segunda-feira, pelas 22 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 20.ª jornada do campeonato argentino de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão atualmente nas posições do meio da tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Huracán posiciona-se no 10.º lugar, com 28 pontos, fruto de sete vitórias, sete empates e cinco derrotas, enquanto que o Argentinos Juniors encontra-se no 14.º posto, com 24 pontos, após somar seis triunfos, seis empates e sete desaires até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Huracán registou três vitórias (Central Córdoba, Banfield e San Lorenzo) e duas derrotas (Boca Juniors e Talleres Córdoba), ao passo que o Argentinos Juniors somou um triunfo (Colón Santa Fé) e quatro desaires (Atlético Tucuman, River Plate, Lanús e Boca Juniors).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, com ambas a somarem uma vitória, três empates e um derrota nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações.

Espaço ainda para uma nota que poderá ser importante na hora de apostar. Nos últimos cinco duelos entre as duas equipas houve apenas dois golos marcados, em dois jogos distintos, ou seja, em nenhum momento alguma partida terminou com mais do que um golo, tendo os outros três duelos terminado com um empate sem golos. Tenha isso em atenção!