Huracán-Barracas Central: equipa da casa procura manter bom momento

Surpreendente terceiro colocado, com 32 pontos, o Huracán procura continuar a surpreender, defrontando na noite desta terça-feira o Barracas Central, uma equipa que até ao momento tem feito um campeonato de bom nível, o que lhe permite estar na 16.ª posição, com 23 pontos.



Com mais 9 na tabela surge o Huracán, uma equipa que leva já sete partidas consecutivas sem perder, com quatro vitórias e três empates nesse período. Analisando o mesmo número de jogos, o Barracas venceu três, empatou um e perdeu três.



Em termos de sequências, note-se que nenhum dos últimos cinco jogos do Huracán teve mais do que 2 golos, ao passo que no caso do Barracas Central se viram 3 ou mais golos em dois dos últimos cinco.



Por fim, em termos de confronto direto há apenas um jogo a reportar: a vitórai do Barracas Central por 2-1 em casa do Huracán, em abril.

Por Record