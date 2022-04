Huracán-Colón Santa Fé: equipas em mau momento

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Encontro da 11.ª jornada do campeonato argentino, com um embate entre Huracán e Colón Santa Fé, duas equipas que entram nesta ronda separadas por 3 pontos e cinco posições.



Em melhor situação estão os visitantes, com 14 pontos, mas a verdade é que a fase é tudo menos positiva, já que no campeonato levam seis jogos seguidos sem triunfar. Contando todas as provas, o Colón leva três jogos sem ganhar e cinco a sofrer golo. Falando em golos, note-se que os últimos cinco encontros tiveram pelo menos 3 no total, ambas as equipas marcaram e em quatro deles foi o Colón o primeiro a fazê-lo.



Quanto ao Huracán, também não está num bom momento, acumulando já cinco encontros seguidos sem triunfar. Em quatro deles ambas as equipas marcaram e o marcador teve golos de ambas as equipas.



Quanto ao confronto direto, aí o Huracán tem motivos para sorrir, já que leva cinco encontros seguidos sem perder. Desses cinco encontros, refira-se, apenas um teve 3 golos ou mais.

Por Record