Huracán-Independiente: fecho de jornada na Argentina

No fecho da jornada 22 da Superliga argentina, e com apenas mais duas partidas por diante, Huracán e Independiente encontram-se na madrugada de terça-feira no El Palacio, numa partida que colocará frente a frente o 23.º e penúltimo e o 15.º, respetivamente.



Mais bem colocado, o conjunto forasteiro chega a esta partida com 26 pontos e vindo de apenas uma vitória nos últimos nove encontros do campeonato, ao passo que os da casa, penúltimos com apenas 16, vão em onze jogos seguidos sem vencer, numa série que dura já desde outubro.



Ainda assim, de notar que apesar da má situação na tabela o Huracán está a salvo da descida, já que ocupa um confortável 14.º na tabela dos 'promedios' - o Independiente neste aspeto é 6.º.



A finalizar, de notar que estas duas equipas não se encontram desde 2018, ano no qual o Independiente somou uma das seis vitórias que tem nos últimos oito duelos ante esta formação.

CÓD 362 Huracán 3.15 Empate 2.76 Independiente 2.19