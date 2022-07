Huracán-River Plate: millonarios com a cabeça na Libertadores

CÓD 125 Huracán 3.05 Empate 3.15 River Plate 2.15

Vindo de uma derrota na Libertadores diante do Vélez, e já com o foco na segunda mão, o River Plate visita na madrugada desta segunda-feira o Huracán, num jogo da 6.ª jornada do campeonato argentino no qual se enfrentarão duas equipas com os mesmos 8 pontos, conseguidos com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.A atuar em casa, o Huracán vem numa sequência de quatro jogos seguidos sem perder, ao passo que o River Plate nesse período de quatro encontros venceu dois e perdeu dois (o mais recente o tal da Libertadores). Nesses quatro encontros, refira-se, sofreram sempre pelo menos um golo.Em termos de confronto direto, o River Plate não perdeu nenhum dos últimos quatro encontros com o Huracán, tendo marcado pelo menos um golo nos últimos três.