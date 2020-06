Iberostar Tenerife-Joventut: Liga ACB a todo o gás

Segue a todo o gás a disputa da fase final da Liga ACB, com Iberostar Tenerife e Joventut a encontrarem-se esta terça-feira em mais uma partida a disputar no Pabellon Municipal Fuente San Luis, em Valencia.



Com uma vitória nesta retoma, o Joventut é a equipa que parece estar a reagir melhor a esta fase de retoma, já que o Iberostar Tenerife perdeu todos os encontros, sendo que em todos os eles ficou a pelo menos sete pontos da equipa vencedora. Por outro lado, os insulares vão igualmente numa sequência de cinco desaires - dois deles antes da paragem.



Quanto a estatísticas, de notar que ambas as equipas perderam as primeiras partes nos seus últimos cinco duelos. Por outro lado, o Iberostar tem uma média pontual de 76 pontos nos últimos dez jogos, contra os 87 dos de Badalona.



Quanto ao confronto direto, de notar que houve um triunfo para cada lado nos dois jogos já disputados entre estas duas equipas esta temporada. Alargando a análise, de notar que o Joventut ganhou o primeiro período em oito dos últimos nove duelos entre estas duas formações, pelo que é bem provável que um arranque em força possa voltar a suceder.