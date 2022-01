Ibiza-Saragoça: fecho da 25.ª jornada da La Liga 2

CÓD 131 UD Ibiza 2.1 Empate 3 Saragoça 3.4

No fecho da 25.ª jornada da La Liga 2, UD Ibiza e Saragoça encontram-se esta segunda-feira em solo insular, numa partida que colocará frente a frente o 9.º e o 16.º colocados da tabela, com 34 e 28 pontos, respetivamente.Em melhor posição, o Ibiza vem de três vitórias consecutivas, ao passo que o Saragoça leva já cinco encontros seguidos sem triunfar, com três derrotas e dois empates nesse período. Nesses cinco jogos, refira-se, o Saragoça nem conseguiu marcar...Na primeira volta, em Saragoça, o marcador ficou a zeros, naquele que foi um dos 13 empates que o conjunto visitante tem no seu registo até ao momento no campeonato. É mesmo a equipa que mais vezes empatou...