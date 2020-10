ICL Manresa-Bilbau Basket: tendência para manter?

Sem jogar para o campeonato desde 11 de outubro, o Bilbau Basket volta este sábado à ação no plano interno, tendo nesta oitava jornada da Liga ACB como adverrário o ICL Manresa, uma equipa que, com todos os jogos em dia, tem até ao momento quatro vitórias e quatro derrotas e se situa no 11.º posto.



Um registo que o Bilbau poderá empatar caso consiga vencer os três jogos que tem em atraso, a começar já por este sábado, no qual procurará esquecer o desaire sofrido na terça-feira, para a Liga dos Campeões, diante do Pinar.



Olhando a estatística de ambos os lados, note-se que os últimos dez jogos do ICL Manresa tiveram um total de 167 pontos, 84 deles em média para o Manresa, ao passo que o Bilbau Basket viu um total de 164 pontos, 79 deles para a sua conta.



Quanto ao confronto direto, o Bilbau Basket venceu nove dos últimos dez encontros, numa sequência na qual registou uma média de 81 pontos contra os 72 do ICL Manresa.

CÓD 476 ICL Manresa 1.55 Empate 10.87 Bilbau Basket 2.51