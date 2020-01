IF Hallby-Redbergslids IK: formações do meio da tabela travam duelo

IF Hallby e Redbergslids IK defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 23.ª jornada do campeonato sueco de andebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações do meio da tabela classificativa.



À entrada para esta jornada, o IF Hallby posiciona-se na 10.ª posição, com 13 pontos, fruto de seis triunfos, um empate e 14 derrotas até ao momento, ao passo que o Redbergslids IK é 9.º classificado, com 21 pontos, fruto de nove vitórias, três empates e nove derrotas na prova.



Nos últimos cinco jogos, o IF Hallby registou duas vitórias e três derrotas, enquanto que o Redbergslids IK somou três triunfos, um empate e uma derrota.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Redbergslids IK nos dois jogos já disputados entre ambas as equipas, contra nenhum do IF Hallby.

CÓD 243 IF Hallby 2.62 Empate 6.95 Redbergslids IK 1.47