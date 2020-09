IFK Gotemburgo-Hammarby: equipa da casa procura travar crise

Encontro da 19.ª jornada da Liga sueca, com o IFK Gotemburgo a receber a visita do Hammarby, numa partida que colocará frente a frente o 12.º e o 7.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, com 25 pontos, a formação visitante chega a este jogo vinda de um empate diante do Kalmar, a três golos, mas numa sequência algo negativa, com apenas uma vitória nos últimos quatro duelos - curiosamente num jogo europeu.



Quanto ao Hammarby, tem 17 pontos e, na verdade, está bem pior, já que venceu apenas um encontro dos últimos dez, numa partida da Taça, quando bateu o Malmo por 2-1. Nos outros duelos, em nove conseguiu sete empates e duas derrotas. Por outro lado, os de Gotemburgo sofreram golos nos últimos oito duelos, sendo que nos seis mais recentes também conseguiu marcar.



Quanto ao Hammarby, os seus últimos seis duelos tiveram sempre pelo menos 3 golos, sendo que sete dos últimos oito houve golos de ambas as formações. Por fim, em cinco dos últimos seis o Hammarby foi a primeira formação a marcar.



Quanto ao confronto direto, o jogo mais recente, jogado em julho, acabou num empate a um, num duelo no qual se confirmou uma tendência para que haja golos de ambas as equipas em seis dos últimos oito duelos. Por outro lado, o Hammarby conseguiu em quatro dos últimos cinco ser a primeira formação a marcar.

CÓD 160 IFK Gotemburgo 2.44 Empate 3.04 Hammarby 2.29