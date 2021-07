IFK Gotemburgo-IF Elfsborg: campeão dos empates em ação

No regresso do campeonato sueco no pós-Euro'2020, IFK Gotemburgo e IF Elfsborg encontram-se esta segunda-feira na capital, num embate da 10.ª jornada no qual estarão frente a frente o décimo e o sexto colocados, respetivamente.



Com 13 pontos, o conjunto visitante entra em campo com quatro vitórias, um empate e quatro derrotas nas nove partidas disputadas, ao passo que os de Gotemburgo, com menos um jogo disputados, têm apenas uma vitória, seis empates e uma derrota.



A formação da casa é mesmo a campeã dos empates até ao momento e tem um registo de golos curioso, com 8 marcados e 7 sofridos. No campeonato, refira-se, vai em cinco empates seguidos, sendo que antes deste arranque disputou uma partida de preparação na qual perdeu diante do Brondby. Quanto ao Elfsborg, perdeu as duas partidas que perdeu de preparação.



Relativamente ao confronto direto, nota para o facto de o IF Elfsborg não ter sofrido qualquer golo nos últimos quatro jogos diante do IFK Gotemburgo, período no qual venceu dois jogos e empatou os outros dois.

CÓD 147 IFK Gotemburgo 2.39 Empate 2.89 IF Elfsborg 2.69