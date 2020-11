IFK Kristianstad-Sporting: leão em ação na EHF

Encontro da 4.ª jornada do Grupo B da EHF Cup, com os suecos do IFK Kristianstad a receberem no Kristianstads Ishall a visita do Sporting, num embate no qual os leões partem em busca da sua segunda vitória na prova, isto porque, ao contrário dos nórdicos, que já jogaram três jogos, apenas disputaram uma partida.



Foi num triunfo diante do Dinamo Bucureste (27-25), uma equipa perante a qual também os nórdicos venceram (31-22). Por isso, caso vença também esta terça-feira, o conjunto leonino apanhará os suecos na tabela e deixará um aviso sério à concorrência na luta por uma posição de apuramento para a próxima ronda.



Note-se que ambas as equipas chegam a este jogo vindas de duas derrotas no plano interno, ambas sofridas no sábado, diante de Skovde e FC Porto, respetivamente. Como irão reagir após esse resultado menos positivo?