IFK Mariehamn-FC Lahti: empatados na tabela

Encontro da 13.ª jornada da Liga finlandesa, com um embate entre o IFK Mariehamn e o FC Lahti, duas equipas que entram em campo com os mesmos 17 pontos e colocadas na zona intermédia da tabela.



Vinda de uma goleada sofrida perante o HJK, mas com um registo recente globalmente positivo, com cinco vitórias, um empate e quatro desaires nos últimos dez encontros, o IFK Mariehamn tentará o regresso aos triunfos, tendo pela frente um FC Lahti que também parte em busca de um retorno às vitórias, ainda que no seu caso a seca seja já de três jogos, com dois emaptes e uma derrota. Nesses três jogos sofreu sempre golos, num tiotal de 7 tentos encaixados e 5 marcados.



Na verdade, os jogos do FC Lahti tem sido pródigos em golos, já que nos últimos dez apenas dois não tiveram pelo menos 3, sendo que em seis dos últimos dez tiveram tentos de ambas as equipas.



No que ao confronto direto diz respeito, o IFK Mariehamn tem vantagem de ter ganho quatro dos últimos cinco duelos. O mais recente, jogado na temporada passada, acabou em 1-0.