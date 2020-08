IFK Norrköping-Häcken: golos em perspetiva na luta pelo pódio

Colocados em posições às portas do pódio, no quarto e quinto postos, respetivamente, IFK Norrköping e Häcken encontram-se esta segunda-feira numa partida da 17.ª jornada da liga sueca na qual entrarão em campo certamente com a ambição de triunfar para lançar a candidatura ao pódio da prova.



Com 28 pontos, o IFK Norrköping é a equipa mais bem colocada, surgindo neste duelo vindo de uma vitória sobre o IFK Gotemburgo por 3-1, um resultado que permitiu travar uma má sequência de cinco duelos seguidos sem vencer (com três derrotas e dois empates). Um registo negativo que deu ao IFK Norrköping uma sequência de seis jogos seguidos a sofrer que ainda perdura. Aliás, falar em golos é algo que abunda nos jogos do IFK Norrköping, já que na última meia dúzia de duelos houve golos de ambas as equipas e apenas num não se registaram pelo menos três golos.



Quanto ao Häcken, vem de duas vitórias seguidas e tal como o Norrköping entra em campo numa sequência de jogos seguidos a sofrer golos - no caso cinco. Por outro lado, oito dos últimos dez duelos do Häcken tiveram três ou mais golos.



Em relação ao confronto direto, e depois da vitória do Häcken há três semanas por 2-1, a verdade é que golos é algo que se espera. Em oito dos últimos dez duelos de confronto direto registaram-se pelo menos três golos e tentos de ambas as equipas, sendo que nesse particular o Häcken vai numa dúzia de jogos sempre a encaixar perante este IFK Norrköping. Irá a tendência manter-se?

CÓD 171 IFK Norrköping 1.93 Empate 3.15 Häcken 2.93