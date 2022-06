Ilhas Faroé-Luxemburgo: equipa da casa tenta corrigir arranque negativo

CÓD 148 Ilhas Faroé 3.4 Empate 3.1 Luxemburgo 2.05

Em jogo da 2.ª jornada do Grupo C1 da Liga das Nações, Ilhas Faroé e Luxemburgo encontram-se esta terça-fiera em Torshavn, num jogo no qual os da casa procurarão alcançar a primeira vitória depois de na ronda inaugural terem caído de forma clara perante a Turquia, por 4-0. Já o Luxemburgo venceu no arranque, ao bater a Lituânia por 2-0.Olhando ao registo recente, as Ilhas Faroé venceram apenas dois dos últimos dez jogos (empataram um e perderam sete), ao passo que o Luxemburgo venceu três, empatou um e perdeu seis.Nas contas do confronto direto há apenas um jogo a referir: um empate a zeros em 2010.