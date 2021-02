Imortal-Sporting: reencontro após a Taça Hugo dos Santos

Depois do encontro na Taça Hugo dos Santos, Imortal e Sporting encontram-se agora na Liga Placard, numa partida da 17.ª jornada na qual os leões procurarão repetir aquilo que fizeram nas outras 16 jornadas já disputadas: vencer. Com registo perfeito, a formação leonina entrará em campo moralizada também para colocar para trás das costas o desaire que sofreu no domingo para a tal Taça Hugo dos Santos, perdida na final diante do FC Porto.



Pela frente estará um conjunto algarvio que, apesar da derrota que sofreu no sábado tem complicado a vida aos grandes, como por exemplo o Benfica viu há três semanas, quando caiu no Algarve por 93-86. Ainda assim, a verdade é que no único encontro até ao momento disputado o Sporting venceu de forma clara, por 101-72.



Relativamente a estatísticas, os últimos dez jogos do Imortal tiveram uma média de 79 pontos, ao que passo que no caso do Sporting o registo é de 85. Quanto ao total pontual, no caso do Imortal o registo foi de 154, contra os 156 nos leões.