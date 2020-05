Incheon United-Daegu FC: equipas com baterias recarregadas para uma nova época

O futebol recomeça na Coreia do Sul e logo com o arranque da 1.ª jornada da prova, entre o Incheon United e o Daegu FC.

Sem competir desde novembro de 2019, altura em que se deu por encerrada a última temporada, Incheon United e Daegu FC chegam com baterias recarregadas para mais uma nova temporada, que irá arrancar este sábado, sem espetadores nas bancadas, face à pandemia de Covid-19.

Relativamente ao confronto direto recente entre as duas formações, destaque para a ligeira superioridade do Daegu, com três triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, tendo-se somado ainda um empate e uma vitória para o conjunto que irá arrancar o campeonato a jogar em casa.