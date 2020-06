Incheon United-Gangwon FC: equipas em fases distintas no arranque da liga sul-coreana

Incheon United e Gangwon FC defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 5.ª jornada do campeonato sul-coreano de futebol, num encontro entre duas formações com arranques distintos na prova e que terá lugar na Sangui Arena Park, em Incheon.



À entrada para esta jornada, o Incheon United posiciona-se no penúltimo lugar da tabela classificativa (11.º), com apenas dois pontos conquistados, nos empates diante de Daegu e Seongnam, enquanto que o Gangwon FC é 5.º colocado, com sete pontos, fruto de dois triunfos e um empate (Seoul, Jeonbuk e Seongnam, respetivamente).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três vitórias do Gangwon nos últimos cinco duelos entre as duas equipas - um deles por números expressivos (7-0) - contra nenhum do Incheon United. Nesses encontros, o Gangwon marcou 14 golos, enquanto que o Incheon encontro o caminho das redes adversárias apenas em seis ocasiões.

CÓD 119 Incheon United 3.41 Empate 2.94 Gangwon FC 1.75