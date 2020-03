Inde. del Valle-Júnior: adversários do Flamengo de Jorge Jesus travam forças na Libertadores

Os equatorianos do Independiente del Valle recebem, na madrugada desta quinta-feira (00h30), os colombianos do CA Junior, em jogo a contar para a 2.ª jornada do grupo A da Libertadores, num encontro que merecerá, certamente, a atenção redobrada do Flamengo de Jorge Jesus, equipa que também integra este grupo.



Na primeira jornada, o Indepediente del Valle venceu (0-3) na deslocação ao terreno dos equatorianos do Barcelona SC, com golos de Gabriel Torres (55'), Christian Ortiz (87') e Cristian Pellerano (90+4'), de penálti.



Já a formação colombiana perdeu (1-2) na receção ao Flamengo, equipa orientada pelo antigo treinador Sp. Braga, Benfica e Sporting, que viu Everton Ribeiro fazer, aos 6' e 79', os dois golos que resultaram o triunfo do Mengão. Teófilo Gutiérrez, avançado que teve passagem por Alvalade, marcou o único golo do CA Junior.



De notar que este será o primeiro duelo de sempre entre as duas formações.



CÓD 169 Inde. del Valle 1.86 Empate 2.98 CA Júnior 3.8