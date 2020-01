Indep. Medellin-Águilas Doradas: equipas com arranques diferentes no Apertura

Independiente Medellin e Águilas Doradas travam forças, esta terça-feira, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Apertura (principal escalão do campeonato colombiano), num encontro entre duas formações com arranques distintos na prova.



Na 1.ª jornada do campeonato, o Independiente Medellin empatou (2-2) na visita ao reduto do Deportes Tolima, enquanto que o Águillas Doradas venceu (2-0) na receção ao Jaguares de Córdoba.



Relativamente ao confronto direto recente entre estas duas equipas, de destacar os três triunfos dos Águilas Doradas contra dois do Independiente Medellin.

CÓD 219 Indep. Medellin 1.54 Empate 3.19 Águilas Doradas 4.67