Independiente-Arsenal Sarandi: anfitriões claros favoritos no frente a frente

Independiente e Arsenal Sarandi defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 4.ª jornada do Grupo A da Taça Diego Maradona, num encontro que colocará frente a frente equipas com resultados algo semelhantes até ao momento na prova.

À entrada para este encontro, o Independiente posiciona-se no 4.º posto, com 3 pontos, fruto de uma vitória e duas derrotas, enquanto que o Arsenal Sarandi é último classificado do Grupo, com 1 ponto, após somar um empate e duas derrotas nos três primeiros jogos na prova.

Nas últimas cinco partidas realizadas, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Independiente registou uma vitória (Argentinos Jrs), um empate (Lanús) e três derrotas (Huracán, Lanús e Boca Juniors), ao passo que o Arsenal Sarandi somou um triunfo (Racing Club), um empate (Boca Juniors) e três derrotas (Atl. Tucuman, Argentinos Jrs e River Plate).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Independiente, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações.