Independiente-Arsenal Sarandi: de olho na Libertadores

Na penúltima partida da jornada 20 da Superliga argentina, Independiente e Arsenal Sarandi encontram-se na madrugada de terça-feira no Estadio Libertadores de América em Avellaneda, numa partida na qual estarão frente a frente duas formações separadas apenas por 5 pontos na tabela.



Mais bem colocado, o Arsenal entra em campo na luta pela Libertadores e vindo de sete jogos consecutivos (não perde desde novembro), ao passo que o Independiente ainda sonha com o apuramento continental, ainda que a temporada que vem fazendo esteja repleta de altos e baixos, como são bom exemplo os últimos sete encontros, nos quais apenas venceu um, empatando dois e perdendo os restantes quatro.



Por fim, de notar que o confronto direto recente tem sido amplamente favorável ao Independiente, com cinco vitórias nos últimos seis jogos. O último êxito do Arsenal foi já em 2013, numa partida da Taça da Argentina.