Independiente-CA Platense: visitantes ainda não perderam

CÓD 129 Independiente 1.81 Empate 3.2 CA Platense 4.05

Com 9 pontos em seis jornadas, o CA Platense procura na madrugada de terça-feira manter o seu registo positivo no campeonato argentino, no qual ainda não perdeu qualquer partida - venceu dois jogos e empatou outros dois.Vindo de três empates seguidos, o conjunto visitante terá pela frente um Independiente que é 14.º, com 7 pontos, e que até ao moento venceu dois jogos, empatou um e perdeu dois - o mais recente na semana passada, por 3-1, diante do Patronato.Em termos de confronto direto, há até ao momento apenas um jogo entre estas duas equipas, um empate 1-1 na época passada.