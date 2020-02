Independiente del Valle-Flamengo: Jorge Jesus em busca do terceiro título do ano

Já com dois troféus conquistados no espaço de poucos dias - Taça Guanabara e Supertaça brasileira -, Jorge Jesus pode acrescentar na madrugada de quinta-feira mais uma taça ao seu currículo, quando pelas 1h30 defrontar em Quito os equatorianos do Independiente del Valle, numa partida referente à primeira mão da Recopa Sul-Americana.



Moralizado pelos resultados recentes, com quatro vitórias consecutivas, o Flamengo parte em busca de novo êxito, ainda que esta visita ao Equador mereça atenções redobradas, especialmente porque atuar em altitude tem-se revelado uma tarefa bem complicada para praticamente todos os conjuntos adversários.



Quanto ao Independiente del Valle, para lá desse teórico fator de vantagem que é a questão da altitude, entra em campo relativamente fresco, já que até ao momento apenas tem uma partida disputada em 2020, com a vitória sobre o Mushuc Runa na primeira jornada do campeonato.