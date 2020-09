Independiente del Valle-Flamengo: reencontro agora sem Jorge Jesus

Equipas que em fevereiro disputaram a Recopa Sul-Americana, Independiente del Valle e Flamengo voltam a encontrar-se na madrugada de sexta-feira, agora num embate da Libertadores no qual tanto equatorianos como cariocas entram em campo vindos de duas vitórias nos dois encontros já jogados até ao momento.



Desde essa partida de fevereiro muito mudou, especialmente nos cariocas, que viram Jorge Jesus partir rumo ao Benfica, mas também pela própria paragem competitiva devido à Covid-19. Ainda assim, ambas as equipas já estão em sequências longas de jogos, levando já praticamente uma dezena de partidas disputadas no pós-pandemia.



Nesse sentido, o Independiente é a equipa que teoricamente entrará mais motivada, já que nos nove jogos que disputou ganhou seis e empatou três, ao passo que os cariocas nos últimos nove venceu cinco, empatou dois e perdeu outros dois. O mais recente foi mesmo uma dessas derrotas, ao cair perante o Ceará por 2-0.



Olhando a estatísticas individuais, de notar que tanto Independiente como Flamengo sofreram golos nos seus últimos quatro encontros, havendo a particularidade de o conjunto equatoriano ter sido a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos seis duelos, ao passo que o Fla foi a primeira a marcar em quatro dos últimos cinco. Por outro lado, de apontar que os últimos cinco encontros do Independiente tiveram pelo menos 3 golos.

CÓD 201 Inde. del Valle 2.76 Empate 3.11 Flamengo 2.21