Independiente-Lanús: 1.ª jornada do Grupo B da Taça da Liga argentina

Independiente e Lanús defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 1.ª jornada do Grupo B da Taça da Liga argentina, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com resultados algo distintos no que diz respeito aos encontros mais recentes.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Independiente registou duas vitórias (Argentinos Jrs e River Plate) e três derrotas (Lanús, Boca Juniors e Arsenal Sarandi), ao passo que o Lanús somou três triunfos (Rosario Central e Vélez Sarsfield - por duas ocasiões), um empate (Patronato) e uma derrota (Defensa y Justicia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Lanús, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Independiente a não somar qualquer triunfo durante esse mesmo período.