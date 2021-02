Independiente Medellin-Millonarios: encontro da 4.ª ronda do Apertura

Independiente Medellin e Millonarios defrontam-se, nesta madrugada de sexta-feira (01h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 4.ª jornada do Apertura (campeonato nacional colombiano de futebol), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que arrancaram bem a prova.

À entrada para esta ronda, o Independiente Medellin posiciona-se no 6.º lugar, com seis pontos, fruto de duas vitórias consecutivas em dois jogos do campeonato, enquanto que o Millonarios encontra-se no 5.º posto, com os mesmos seis pontos que o seu próximo adversário, depois de também ele conquistar dois triunfos nos dois encontro até ao momento disputados na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Independiente Medellin registou quatro vitórias (Junior, Patriotas, Quindio e Bucaramanga) e uma derrota (Junior), ao passo que o Millonarios somou quatro triunfos (Once Caldas - por duas vezes - Pereira e Envigado) e uma derrota (Deportivo Calí).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, uma vez que ambas somaram duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos disputados entre si.