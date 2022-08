Independiente-River Plate: millonarios procuram consistência

• Foto: Getty Images

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ainda à procura de consistência depois das saídas de Julián Álvarez e Enzo Fernández, o River Plate visita este domingo o reduto do Independiente, numa partida da jornada 12 do campeonato argentino no qual entrará em campo na 12.ª posição, com 15 pontos. Já o Independiente é 23.º, com 11.



Olhando ao registo recente, o Independiente venceu somente um dos últimos sete jogos, curiosamente o mais recente, no triunfo sobre o Colón por 3-0. Já o River Plate nos últimos sete duelos venceu três, empatou um e perdeu três. Uma dessas derrotas foi na ronda passada, por 2-1 na receção ao Sarmiento.



Quanto ao confronto direto, estas duas equipas defrontaram-se por duas vezes no ano passado, com o Independiente a ter vencido o primeiro duelo, por 2-0, e a registar-se um empate a um no segundo jogo.

Por Record