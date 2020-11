Indianapolis Colts-Green Bay Packers: reencontro quatro anos depois

Noite de jogos no campeonato de futebol americano (NFL), com os Indianapolis Colts a receberem a visita dos Green Bay Packers, num duelo da 10.ª jornada no qual estarão frente a frente o sexto da AFC e o primeiro da NFC, respetivamente.



Com sete vitórias em nove partidas e o comando na respetiva conferência, os visitantes chegam a este jogo vindos de duas vitórias moralizadoras, ao passo que os da casa, que têm uma derrota a mais (e uma vitória a menos) entram em campo vindos também de um triunfo, no caso na visita ao reduto de Tennessee.



Quanto ao confronto direto, refira-se que estas duas equipas não se encontram desde 2016, ano onde os Colts venceram por 31-26. Como será desta vez?

CÓD 578 Indian. Colts 1.7 Empate 13.03 G. Bay Packers 1.98