Indianapolis Colts-NE Patriots: visitantes defrontam adversário de boa memória

• Foto: Reuters

Aí está mais um encontro da NFL, no caso um duelo da AFC, a colocar frente a frente os Indianapolis Colts e os NE Patriots.



Atualmente em segundo na referida conferência, com nove vitórias e quatro derrotas, os Patriots entram em campo vindos de sete triunfos consecutivos. Já os Indianapolis Colts, décimos no mesmo lado da tabela com 7 triunfos e 6 desaires, chegam a este jogo vindos de uma série de sete encontros nos quais ganharam cinco e perderam dois.



Quanto ao confronto direto, aí o registo é claro, com oito vitórias seguidas dos Patriots. A mais recente em 2018, por 38-24.

Por Record