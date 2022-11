Inglaterra-África do Sul: duelo de preparação

• Foto: Reuters

Um ano depois de se terem defrontado também numa partida de preparação, Inglaterra e África do Sul encontram-se este sábado, numa partida de gigantes que servirá de preparação aos ingleses para o Torneio das Seis Nações do próximo ano.



Vinda de um empate diante da Nova Zelândia, a Inglaterra procura fechar 2022 com a sua quinta vitória em 13 encontros disputados. Quanto aos sul-africanos, procura o seu oitavo triunfo no ano civil, também num total de 13 jogos.

Por Record