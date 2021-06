Inglaterra-Alemanha: duelo de históricos no Euro'2020

Duelo de titãs em Londres, coom a Inglaterra a receber a visita da Alemanha, numa partida dos oitavos-de-final do Euro'2020 no qual se enfrentarão duas das mais tradicionais e históricas seleções europeias e mundiais.



Vencedora do Grupo D, a Inglaterra entra neste jogo vinda numa série de nove jogos seguidos sem perder e cinco sem sequer sofrer golos. Nesses cinco encontros, refira-se, o resultado teve sempre menos do que 3 golos. Por outro lado, em oito dos últimos nove os ingleses foram a primeira equipa a marcar - no único em que não o fizeram... o marcador ficou em 0-0.



Quanto à Inglaterra, foi segunda no Grupo F, depois de uma fase de grupos na qual venceu diante de Portugal, perdeu ante a França e empatou surpreendentemente com a Hungria. Leva seis jogos a sofrer golos, ainda que em cinco deles tenha também marcado.



Neste duelo, refira-se, as duas equipas estão praticamente na máxima força, havendo apenas dúvidas quanto a Chilwell e Mason Mount, dois jogadores que voltam de quarentena, depois do caso de Covid-19 registado na seleção escocesa.



No confronto direto, refira-se, houve seis duelos nos últimos dez anos entre estas duas seleções, com um registo de três vitórias alemãs, duas inglesas e um empate - no jogo mais recente.



Equipas prováveis



Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane



Alemanha: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry

CÓD 112 Inglaterra 2.54 Empate 3.19 Alemanha 2.88