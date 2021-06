Inglaterra-Áustria: afinar estratégia para o Euro'2020

De olho na fase final do Euro'2020, Inglaterra e Áustria encontram-se esta quarta-feira no Riverside Stadium, em Middlesbrough, num encontro de preparação para a fase final onde ambas as equipas tentarão afinar a sua máquina tendo em vista a hora das decisões.



Sendo um jogo de preparação, o mais certo é ambos os técnicos entrarem em experiências, mas há alguns dados a ter em conta, como por exemplo o facto da Inglaterra levar quatro jogos seguidos a ganhar, sendo que apenas num deles sofreu golos. Por outro lado, em cinco dos últimos seis foi a primeira equipa a marcar e ao intervalo já vencia.



Qunato aos austríacos, chegam a este jogo vindos de uma goleada caseira diante da Dinamarca, numa partida na qual se confirmaram duas tendências: mais do que 3 golos em cinco dos últimos seis jogos e Áustria a sofrer primeiro, também vista em quatro dos últimos cinco.



Em relação ao confronto direto, estas duas equipas não se enfrentam desde 2005, na altura numa partida de apuramento para o Mundial'2006 que acabou em 1-0.

CÓD 146 Inglaterra 1.4 Empate 3.88 Áustria 6.18