Inglaterra-Áustria: arranca o Europeu feminino

CÓD 142 Inglaterra 1.16 Empate 6.1 Áustria 12

Arranca a disputa do Europeu de futebol feminino, com Inglaterra e Áustria a darem o pontapé de saída do torneio em Old Trafford.A atuar em casa, as inglesas são amplamente favoritas, tanto pelo facto de atuarem perante os seus adeptos, mas também por aquilo que mostra o ranking FIFA, onde são oitavas, ao passo que as austríacas surgem na 21.ª posição.Olhando ao registo recente, a Inglaterra tem todas as razões para estar otimista, já que venceu os últimos seis jogos que disputou e não perde há 14. Em cinco desses seis jogos (todos com 3 ou mais golos no total) as ingleses foram as primeiras a marcar. Aliás, nesse período de seis duelos o 'score' de golos é assustador: 27 marcados e... 1 sofrido.Quanto à Áustria, vem de duas vitórias seguidas e nos últimos dez jogos perdeu dois, empatou um e venceu sete. O número de golos nos encontros das austríacas também costumam ser elevados, com apenas um dos últimos oito encontros não ter tido 3 ou mais tentos no total.Quanto ao confronto direto, a Inglaterra venceu os cinco jogos já disputados entre estas duas equipas, tendo marcado 14 golos e não sofrido nenhum.