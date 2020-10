Inglaterra-Bélgica: duelo de favoritos

Encontro entre favoritos no Grupo 2 da Divisão A da Liga das Nações, com a Inglaterra a receber em Wembley a visita da Bélgica, numa partida que colocará frente a frente o segundo e o primeiro colocados, respetivamente.



Com duas vitórias em dois jogos disputados, sete golos marcados e apenas um sofrido, a Bélgica chega a este jogo com o moral em alta, ainda que no teste mais recente tenha sido travada pela Costa do Marfim, num duelo de preparação que acabou em empate.



Quanto à Inglaterra, vem de uma vitória sobre Gales por 3-0, onde ampliou para seis o número de jogos sem perder e também sem sofrer golos. Nesse sentido, do lado belga há também uma estatística positiva, com 13 jogos consecutivos sem perder.



Em relação ao confronto direto, a Bélgica venceu os últimos dois encontros entre estas duas equipas, ambos disputados no Mundial de 2018. Irá haver vingança?

CÓD 103 Inglaterra 2.61 Empate 3.23 Bélgica 2.54