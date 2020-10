Inglaterra-Dinamarca: ingleses motivados após triunfo sobre a Bélgica

Inglaterra e Dinamarca defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para 4.ª jornada do grupo 2 da Liga A, num encontro em que a seleção dos Três Leões poderá entrar ainda mais motivada após o triunfo sobre a Bélgica (seleção n.º 1 do ranking mundial FIFA) na última jornada.

À entrada para esta ronda, a seleção inglesa posiciona-se na liderança do grupo, com 7 pontos, fruto de duas vitórias e um empate, enquanto que a Dinamarca encontra-se no 3.º lugar, com 4 pontos, após somar um triunfo, um empate e uma derrota até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, a seleção orientada por Southgate registou quatro vitórias (Kosovo, Islândia, País de Gales e Bélgica) e um empate (Dinamarca), ao passo que a seleção dinamarquesa, liderada por Kasper Hjulmand, somou dois triunfos (Ilhas Faroé e Islândia), dois empates (Irlanda e Inglaterra) e uma derrota (Bélgica).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio notado entre as duas seleções, com ambas a registarem dois triunfos e um empate nos últimos cinco duelos disputados entre si.