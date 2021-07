Inglaterra-Dinamarca: Wembley recebe segunda meia-final do Euro'2020

De regresso (de vez) a Wembley, a Inglaterra procura em casa o acesso à final do Euro'2020, defrontando esta quarta-feira uma Dinamarca que tem sido uma das grandes sensações da prova, especialmente pela forma como renasceu após o momento dramático com Christian Eriksen.



Privado apenas do seu capitão, o conjunto nórdico leva três vitórias consecutivas, com 10 golos marcados e apenas 2 sofridos, sendo que neste Europeu foi a primeira equipa a marcar em quatro dos cinco jogos que disputou. Não venceu em dois desses cinco jogos, precisamente os primeiros, diante de equipas que já disseram adeus ao torneio.



Quanto à Inglaterra, venceu quatro dos cinco jogos que disputou, tenod até ao momento 8 golos marcados e nenhum sofrido. Uma consistência defensiva incrível que será colocada à prova neste duelo diante de uma equipa nórdica que conta com elementos ofensivos em grande forma. Para mais, os ingleses não perdem há onze encontros, tendo sido a primeira equipa a marcar em nove deles.



Quanto ao confronto direto, note-se que estas duas equipas já se enfrentaram por duas ocasiões no último ano, havendo uma vitória dinamarquesa e um empate. Curiosamente o triunfo nórdico sucedeu em Wembley, num jogo da Liga das Nações resolvido por um golo de Christian Eriksen e onde Harry Maguire e Reece James foram expulsos.



Onzes prováveis



Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Sancho, Mount, Sterling; Kane



Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

CÓD 102 Inglaterra 1.71 Empate 3.58 Dinamarca 5.33