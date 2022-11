Inglaterra-EUA: ingleses moralizados ante norte-americanos a precisar de ganhar

CÓD 120 Inglaterra 1,51 Empate 4,2 E.U.A. 5,6

Depois de ter ganho na primeira jornada, com goleada ao Irão, a Inglaterra procura esta sexta-feira carimbar o apuramento para os oitavos-de-final do Mundial'2022, necessitando para tal de vencer no confronto com os Estados Unidos, numa partida que para os norte-americanos poderá ser determinante na corrida também pelo apuramento.Com um empate no registo, diante do País de Gales, os Estados Unidos tentarão a surpresa ante a turma dos 3 Leões, isto num jogo no qual Weston McKennie, Luca de la Torre e Yunus Musah surgem em dúvida.Do lado oposto, os ingleses têm quatro dúvidas - Harry Maguire, Kyle Walker, Harry Kane e James Maddison - mas estão claramente com o moral em alta pela goleada ante os iranianos.Em termos históricos, estas duas equipas vão defrontar-se pela quarta vez, a terceira das quais em Mundiais. O balanço por agora é de uma vitória para cada lado e um empate, sendo que num jogo oficial, de Mundial, a única vitória foi norte-americana... em 1950.