Inglaterra-Irão: Taremi e Queiroz num duelo de David contra Golias

CÓD 103 Inglaterra 1,31 Empate 4,55 Irão 10,5

Equipa orientada por Carlos Queiroz, que tem Mehdi Taremi como grande figura, o Irão defronta esta segunda-feira a Inglaterra, num duelo de David contra Golias no qual os asiáticos vão partir em busca daquela que seria a primeira grande surpresa deste Mundial'2022.No Khalifa International Stadium, os ingleses, por seu turno, vão procurar um regresso às vitórias depois de seis partidas sem ganhar, isto depois de uma fase de grupos da Liga das Nações para esquecer, com três empates e três derrotas. Relativamente aos golos, em cinco desses seis jogos a Inglaterra foi a primeira equipa a sofrer.Já o Irão, vem de uma derrota na derradeira partida de preparação (diante da Tunísia), isto depois de nos quatro jogos anteriores ter vencido dois, empatado um e perdido um outro. Nota para o registo de golos, já que apenas um dos últimos nove jogos do Irão teve 3 ou mais golos.Este será o primeiro jogo entre estas duas equipas.