Inglaterra-Irlanda: duelo de titãs no Torneio das Seis Nações

• Foto: Reuters

Duelo de rivais e de titãs no Torneio das Seis Nações, com a Inglaterra a receber em Twickenham a visita da Irlanda, num jogo entre o 3.º e o 2.º colocados, que pode mesmo dar uma mudança de posição entre as duas equipas, já que estão apenas separadas por 1 ponto. Caso tal suceda, quem pode aproveitar é a França, que comanda com 14 e ainda só sabe vencer.



Neste aspeto, refira-se que a Inglaterra até começou mal, com a derrota frente à Escócia, mas conseguiu entrar no caminho das vitórias diante da Itália e Gales. Quanto à Irlanda, entrou a ganhar (diante de Gales), perdeu com a França e no jogo mais recente bateu a Itália de forma clara.



Quanto ao confronto direto, no ano passado a Irlanda venceu por 32-18 neste mesmo torneio.

Por Record

