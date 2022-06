Inglaterra-Itália: reencontro após final do Euro'2020

CÓD 123 Inglaterra 1.81 Empate 3.5 Itália 4.5

Duelo de titãs e repleto de história no Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações, com a líder Itália a visitar o reduto da Inglaterra, num duelo no qual estas duas equipas partem em busca de um necessário triunfo para conseguir continuar a lutar pelo apuramento para a final four.Com 4 pontos, os italianos entram em campo vindos da única vitória que têm até ao momento, conseguida perante a Hungria, por 2-1. Já os ingleses entraram a perder, com o desaire na Hungria, e empataram no jogo mais recente, ante a Alemanha.Em termos individuais, James Justin e Phil Foden são baixas certa snos ingleses, ao passo que Fikayo Tomori e Kalvin Phillips estão em dúvida. Do lado oposto a situação é bem mais problemática, já que são seis os nomes que devem estar ausentes: Domenico Berardi, Moise Kean, Mattia Zaccagni, Nicolò Zaniolo, Andrea Pinamonti e Giorgio Chiellini.Em termos de confronto direto, refira-se que os últimos cinco jogos tiveram golos de ambas as equipas, sendo que nos últimos quatro a Itália não perdeu nenhum. No mais recente, houve um empate no final dos 90 e 120 minutos, antes da Itália vencer nos penáltis. Foi na final do Euro'2020...