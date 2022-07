Inglaterra-Noruega: seleções estrearam-se com triunfo no Europeu feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Inglaterra e Noruega defrontam-se esta segunda-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo A do Europeu de futebol feminino, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que venceram os respetivos jogos na ronda de estreia.

Na primeira jornada do Grupo A, Inglaterra bateu a Áustria, por 1-0, sendo que a Noruega goleou a Irlanda do Norte por 4-1.

Já nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as provas oficiais ou não oficiais, de notar que a Inglaterra registou cinco vitórias consecutivas (Irlanda do Norte, Bélgica, Holanda, Suíça e Áustria), ao passo que a Noruega somou, igualmente, cinco triunfos (Kosovo, Polónia, Nova Zelândia, Dinamarca e Irlanda do Norte).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre os dois países, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas até ao momento.