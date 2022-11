Inglaterra-Nova Zelândia: reencontro três anos depois

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Duelo de titãs este sábado, com a Inglaterra a receber a visita da Nova Zelândia, numa partida de preparação que servirá para ambas as equipas afinarem as estratégias já tendo em vista o Mundial do próximo ano.



Os ingleses, a atuar em casa, chegam a este jogo vindos de uma sequência de altos e baixos, com três vitórias e três derrotas nos últimos seis encontros. Já os neozelandeses ganharam os últimos seis encontros, três de preparação e três do The Rugby Championship.



Em termos de confronto direto, estas duas equipas não se defrontam desde 2019, ano no qual, no Mundial, os ingleses ganharam aos All Blacks por 19-7.

Por Record