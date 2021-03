Inglaterra-Polónia: Paulo Sousa com desafio complicado

Com duas vitórias em dois jogos, sete golos marcados e nenhum sofrido, a Inglaterra recebe esta quarta-feira a visita da Polónia de Paulo Sousa, numa partida do Grupo I de apuramento europeu para o Mundial'2022 no qual a formação visitante estará privada de Robert Lewandowski, a sua principa estrela.



Do lado dos ingleses há duas baixas a reportar (Marcus Rashford e Bukayo Saka), sendo que a formação britânica leva três jogos seguidos a ganhar e sem sofrer. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco duelos foi a primeira a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente.



Quanto aos polacos, para lá de Lewandowski não terão também Lukasz Skorupski, o terceiro guarda-redes. Por outro lado, olhando a estatísticas dos polacos, note-se que 14 dos últimos 15 jogos de qualificação para Mundial tiveram pelo menos 3 golos - os mais recentes ampliaram essa tendência.



Quanto aos ingleses, em qualificações para Mundiais perderam apenas dois dos últimos 20 jogos, sendo que no que a golos diz respeito apenas um dos últimos sete jogos teve pelo menos 3 - foi há uma semana, na goleada a San Marino, por 5-0.



A finalizar, note-se que o confronto direto mostra cinco vitórias inglesas e nenhuma polaca num total de sete partidas, ainda que o duelo mais recente seja já de 2013.

CÓD 145 Inglaterra 1.27 Empate 4.54 Polónia 7.86