Inglaterra-Suécia: meias-finais do Europeu feminino

• Foto: Reuters

Encontro das meias-finais do Europeu feminino de futebol, com a anfitriã Inglaterra a defrontar a toda-poderosa Suécia, num jogo que promete emoções fortes de princípio a fim.



A atuar em casa, a Inglaterra venceu todos os jogos que disputou, tendo marcado 16 golos e sofrido 1. Já a Suécia ganhou três e empatou um, com 9 golos marcados e 2 sofridos. Olhando para lá deste Europeu, a Inglaterra leva já 10 jogos seguidos a ganhar e 18 sem perder. Em oito dos últimos dez jogos das inglesas houve 3 ou mais golos e foram as britânicas as primeiras a marcar. Quanto à Suécia, leva 16 partidas seguidas sem conhecer o sabor da derrota.



E por falar em derrota, a Suécia não é derrotada pela Inglaterra há quatro jogos. A última vitória inglesa foi em 2014, por 4-0, tendo as nórdicas ganho dois dos três jogos seguintes. Como será desta?

Por Record

Temas

inglaterra

suécia