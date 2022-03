Inglaterra-Suíça: com o Mundial'2022 debaixo de olho

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quase três anos depois de se terem enfrentado na final four da Liga das Nações, na altura com triunfo inglês, Inglaterra e Suíça enfrentam-se este sábado em Wembley, numa partida de preparação que servirá para ambas as equipas darem o pontapé de saída para as respetivas preparações para o Mundial'2022.



Ambas as equipas estão apuradas para a fase final depois de terem vencido os respetivos grupos e chegam a esta partida vindas de sete partidas consecutivas sem perder, com os ingleses a terem cinco vitórias nesse período e os suíços menos uma.



Quanto a dados estatísticos, a maior parte são referentes aos ingleses: em sete dos últimos oito jogos foram os primeiros a marcar; em cinco dos últimos sete o marcador final teve pelo menos 3 golos. No lado dos helvéticos a estatística a realçar é o facto de a equipa de Haris Seferovic (ausente por lesão) ter sido a primeira a marcar em quatro dos últimos cinco jogos.



Quanto ao confronto direto, a Inglaterra leva oito jogos seguidos sem perder diante da Suíça, sendo que nos últimos quatro venceu e não sofreu qualquer golo.

Por Record